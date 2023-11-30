Эндокринолог посоветовала диабетикам вести активный образ жизни

Врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Наталия Тананакина рассказала, как поддерживать здоровье людям с диабетом.

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В беседе с «Газетой.Ru» она заявила, что желательно добиться оптимального веса и поддерживать его.

Также важен активный образ жизни и здоровое питание.

Если человек входит в группу риска, например, по наследственности, то важно контролировать уровень глюкозы в крови.

«Сахарный диабет — это серьёзное заболевание, но если следовать простым рекомендациям по профилактике и лечению, можно сохранить качество жизни и избежать последствий», — сказала Тананакина.