Врач: сухой воздух в помещении вредит слизистым оболочкам носа и горла

Терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков напомнил, что увлажнённый воздух в помещении препятствует распространению вирусов и бактерий.

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А сухой воздух способен раздражать слизистые оболочки носа и горла и ухудшать симптомы респираторных заболеваний, таких как астма, объяснил врач в беседе с Life.ru.

«При недостатке влаги частицы пыли и грязи не оседают на поверхностях, а попадают в организм человека через органы дыхания», — объяснил Рябков.

Для поддержания влажности воздуха терапевт посоветовал проветривать помещение, регулярно делать влажную уборку и использовать увлажнитель воздуха.