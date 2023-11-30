Инфекционист рассказал, почему нельзя пить антибиотики по собственному решению

В сезон простуд, заболев, люди часто занимаются самолечением. И нередко - например, при затяжном кашле или сильной боли в горле - начинают по собственному решению пить антибиотики. Почему этого нельзя делать, и как принимать антимикробные препараты правильно, "Российской газете" рассказал инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.

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Почему нельзя принимать антибиотики при гриппе и других ОРВИ?

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Грипп, ковид и другие ОРВИ вызываются вирусами, и, соответственно, лечатся противовирусными препаратами. Антибиотики - антибактериальные препараты, они воздействуют на бактериальные инфекции - например, ангину, пневмококковую пневмонию и т. д., а против вирусной инфекции они не работают, и принимать их бесполезно.

Вторая причина, по которой нужно назначать антибактериальную терапию, только если она совершенно необходима - распространение антибиотикорезистентности. На практике мы сталкиваемся с так называемой "приобретенной резистентностью": когда возбудитель какого-либо заболевания, на который антибиотик раньше воздействовал, становится к нему устойчив. Если человек заражается такой "резистентной" бактерией, его очень сложно вылечить.

Суть в том, что бактерии тоже "хотят жить", а антибактериальные препараты их уничтожают. Поэтому бактерии используют различные "уловки", чтобы приобрести резистентность к данному препарату и выжить. Например, делают непроницаемой свою клеточную стенку, и антибиотик не может в нее проникнуть. Или ускоряют свой метаболизм, чтобы даже проникший в клетку антибиотик быстро из нее вывелся и не успел подействовать.

Правда ли, что уже появились "супербактерии", на которые не действуют все известные антибиотики?

У разных бактерий устойчивость к антибиотикам формируется по-разному. Некоторые из них никогда ее не формируют, либо формируют, но очень медленно. Другие - наоборот, формируют устойчивость к антибиотикам быстро. Есть ряд бактерий, которые называют "госпитальной флорой". К ним относятся виды синегнойной палочки, ацинетобактер, фекальный стрептококк и некоторые другие. Это настоящий бич для отделений интенсивной терапии и реанимации, то есть тех мест стационара, где активно используется массированная антибиотикотерапия.

Если эти микроорганизмы попадают в неблагоприятную для себя среду, они очень быстро формируют антибиотикорезистентность и становятся полирезистентными микробами. Если эти микробы попадают в организм человека, находящегося в тяжелом состоянии в реанимации - возникает присоединенная инфекция, не поддающаяся лечению, и это становится настоящей проблемой.

Как правильно принимать антибиотики?

Две частые ошибки, приводящие к антибиотикорезистентности - маленькие дозы препарата либо слишком короткий курс его приема. При малых дозировках в организме не возникает бактерицидная концентрация, которая уничтожает все бактерии. Часть из них остается и приобретает резистентность. Поскольку эти бактерии выжили, они начинают активно размножаться: у них есть эволюционное преимущество перед другими видами этой же бактерии и, размножаясь, они распространяются дальше в популяции.

Показательная история с гонореей. Изначально этот микроб был чувствителен ко всем антибиотикам и прекрасно поддавался лечению. Но это та инфекция, с которой люди неохотно обращаются к врачам, часто занимаются самолечением. Это и привело к тому, что бактерия гонореи стала устойчива к целому ряду антибиотиков. Сейчас это одна из "супербактерий", которая в дальнейшем может быть серьезной угрозой для людей, которые ею заразятся.

Антибиотики следует принимать строго по назначению врача. Важно исключить разовые приемы препарата. Если вдруг возникает пропуск дозы, лечение необходимо продлить на один прием препарата.

Оптимальный вариант - перед отменой антибиотиков убедиться в том, что бактерии нейтрализованы: нужно сдать общий анализ крови и анализ на С-реактивный белок.

Как понять, что появилась устойчивость к антибиотикам?

Антибиотикорезистентность можно заподозрить, когда у человека есть очаг инфекции, который он раньше успешно лечил антибиотиками, но не долечил. И вдруг этот же препарат, примененный в этих же условиях, в той же дозировке не дает никакого клинического эффекта. В такой ситуации, скорее всего, бактерии приобрели устойчивость к конкретному антибиотику.