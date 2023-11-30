Психолог объяснил, с чего начинается деменция

Трудности с запоминанием могут быть симптомом деменции. Об этом рассказал психолог Алексей Мелехин, пишет aif.ru.

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Если человек теряет способность к запоминанию простых вещей или не может воспроизвести что-то по памяти, это должно насторожить, отметил специалист. Эти симптомы могут возникать при головной боли или усталости, но возможны и нейродегенеративные процессы.

Проблемами с памятью также могут сопровождаться иммунные и эндокринные сбои. Важно понимать, что память – это маркер, который указывает на процессы в эмоциональном, психическом и неврологическом состоянии, подчеркнул эксперт.

В ряде случаев память можно восстановить, для этого необходимо выяснить, чем именно спровоцировано расстройство.

«При выявлении нарушений невролог может назначить когнитивные тренинги и медикаментозную терапию. Также пациенту могут предложить пройти психотерапию для стабилизации эмоционального состояния», – сказал Мелехин.