Психолог объяснил, с чего начинается деменция
Трудности с запоминанием могут быть симптомом деменции. Об этом рассказал психолог Алексей Мелехин, пишет aif.ru.
Если человек теряет способность к запоминанию простых вещей или не может воспроизвести что-то по памяти, это должно насторожить, отметил специалист. Эти симптомы могут возникать при головной боли или усталости, но возможны и нейродегенеративные процессы.
Проблемами с памятью также могут сопровождаться иммунные и эндокринные сбои. Важно понимать, что память – это маркер, который указывает на процессы в эмоциональном, психическом и неврологическом состоянии, подчеркнул эксперт.
В ряде случаев память можно восстановить, для этого необходимо выяснить, чем именно спровоцировано расстройство.
«При выявлении нарушений невролог может назначить когнитивные тренинги и медикаментозную терапию. Также пациенту могут предложить пройти психотерапию для стабилизации эмоционального состояния», – сказал Мелехин.
Ранее врач-невролог Павел Хорошев рассказал, что потеря зрения во взрослом возрасте грозит развитием деменции.