Врач: соленые продукты помогут быстро поднять давление

Низкое артериальное давление, или гипотония, может характеризоваться головокружением, слабостью, потерей сознания, иногда приступами рвоты, обмороком и недостатком воздуха. О том, какие способы помогут поднять давление в домашних условиях, Pravda.Ru рассказала эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.

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Так, прежде всего эксперт советует съест что-то соленое или выпить стакан воды. Кроме того, стоит надеть компрессионные чулки, можно принять холодный душ. По словам Курбатовой, поднять давление также поможет чашка крепкого кофе.

Она добавила, что в случаях, когда низкое давление сопровождается неприятными симптомами, важно обратиться к врачу. Он установит причину недугов и назначит лечение.

Эндокринолог, кандидат медицинских наук Ольга Рождественская до этого говорила, что людям, у которых низкое артериальное давление, стоит отказаться от продуктов, которые вызывают мочегонный эффект. Она пояснила, что при потере электролитов, помимо низкого давления, может также случиться нарушение сердечного ритма.