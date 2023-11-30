В Москве школьница чуть не умерла, пытаясь не заболеть в сезон ОРВИ

Школьница из Москвы переусердствовала в попытке защитить себя от вирусных заболеваний в сезон простуд. Девушка приняла слишком много таблеток и оказалась в больнице с острым отравлением. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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По информации СМИ, 14-летнюю школьницу увезли на скорой из дома в больницу, где ей поставили диагноз «острое отравление противовирусными препаратами». Медики вовремя промыли девушке желудок. Сейчас жизни и здоровью пациентки ничего не угрожает. Сколько именно таблеток она выпила, не уточняется.

Отец школьницы рассказал, что противовирусные препараты у его дочери всегда стояли в комнате — она принимала их, если чувствовала, что начинает заболевать, или же для профилактики. Родители не находили в этом ничего странного, пишет Shot.

Похожий инцидент произошел в мае. Девятиклассник из Подмосковья отравился психотропными веществами из-за волнения перед сдачей Основного государственного экзамена.