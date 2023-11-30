Внезапный синяк говорит о раке: что такое ангиосаркома

Ангиосаркома – это очень редкая опухоль, но крайне злокачественная и часто метастазирующая. Проявиться она может в любом месте, где есть сосуды. Подробнее об этом «ФедералПресс» рассказал онколог, заведующий кафедрой биохимии РУДН Вадим Покровский.

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«Чаще всего ангиосаркома проявляется в конечностях, в толще мягких тканей – например, на ногах и руках. Могут быть и ангиосаркома печени, и кожные ангиосаркомы из подкожных сосудов», – сказал врач.

Из-за того что эта опухоль способна вырасти где угодно, однозначные рекомендации, на что стоит обратить внимание в первую очередь, дать трудно. Однако если речь идет об образованиях в мягких тканях, то признаками проявления ангиосаркомы могут быть болезненные уплотнения, появившиеся по непонятным причинам. Это, можно сказать, основной ранний симптом, отметил Вадим Покровский.

Что касается проявления сопутствующих симптомов, то тут, по словам онколога, все зависит от того, какой орган поражается опухолью. Если страдает печень, то могут быть биохимические признаки нарушения функций этого органа – повышенные АЛТ и АСТ (аланинаминотрансфераза и аспартатаминотрансфераза – ферменты печени, участвующие в белковом обмене. – Прим. ред.). Если дело касается кожной ангиосаркомы, то образования могут определяться визуально – к ним относятся пятна, возвышающиеся над кожей, сине-красноватого цвета.