Терапевт назвала помогающие быстрее побороть простуду напитки

Настой из шиповника ускоряет выздоровление при ОРВИ благодаря большому содержанию витамина С, рассказала терапевт филиала израильской клиники «Хадасса» в Международном медицинском кластере «Сколково» Яна Гончарова. В комментарии для «Ленты.ру» врач назвала и другие напитки, помогающие быстрее побороть простуду.

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Во время болезни человек теряет больше влаги из-за увеличенной выработки слизи в дыхательных путях, потоотделения, повышении температуры, объяснила терапевт. По этой причине важно соблюдать питьевой режим: необходимо выпивать полтора-два литра жидкости в день.

Гончарова также предупредила, что при простуде холодные или горячие напитки дополнительно раздражают и без того воспаленную слизистую ротоглотки. Поэтому стоит употреблять только теплое питье. Полезнее всего во время простуды, по словам врача, будут напитки с максимальным содержанием витамина С.

Настой или отвар шиповника, морсы из черной смородины поддержат организм в борьбе с вирусами. Белки — строительный материл для создание антител, активации иммунных клеток, поэтому бульоны также помогут преодолеть болезнь и восстановиться после нее.

В заключение Гончарова отметила, что нужно начинать употреблять перечисленные напитки при первых симптомах ОРВИ, а не через несколько дней после начала болезни.