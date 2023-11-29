Расстройство пищевого поведения: что это такое и каковы его причины

Расстройство пищевого поведение - бич нашего времени. Но почему?

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Пропаганда "идеалов" красоты и повсеместное стремление к пресловутым стандартам 90-60-90 несут с собой много проблем для представительниц прекрасного пола. Ведь это своего рода социальные требования к внешности: будь всегда стройной, желанной, сексуальной, никогда не уставай, просыпайся уже в макияже и соответствуй. Такой вот опасный тренд распространен в современной мире. Он заставляет неуверенных в своей внешности девушек идти на крайние меры – садиться на жесткие диеты, изнурять себя голодом и тяжелыми тренировками. В остальном – если ты не худая, значит, ты ленивая.

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Еще одна причина расстройства пищевого поведения – детские установки. Порой, слова родителей, сказанные во время приема пищи, становятся триггером к такой болезни. После чего, во взрослом возрасте человек не может идентифицировать состояние сытости, голода и удовольствия от пищи.

К наиболее известным заболеваниям, которые связаны с расстройством пищевого поведения относят анорексию, булимию и орторексию. Анорексия – стремление к худобе любой ценой. Люди с подобной болезнью со временем перестают замечать свое тощее телосложение, и у них пропадает способность организма принимать пищу. Люди страдающие булимией могут много есть, а потом испытывать стресс по этому поводу. В итоге – нервная рвота, употребление слабительных. Орторексия – зацикленность на весе, объеме пищи или ее составе.

В результате таких расстройств страдает весь организм. Прежде всего, он недополучает минералы и витамины. У людей с расстройством пищевого поведения портятся зубы, выпадают волосы, возникают болезни костей и пищеварительной системы. А среди больных анорексией, согласно статистике, процент летального исхода достигает 20%.