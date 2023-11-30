Профессор объяснил, как влияет перенесенный коронавирус на иммунитет

Профессор Краснов объяснил, как влияет перенесенный коронавирус на иммунитет
Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней Приволжского исследовательского медицинского университета Виктор Краснов рассказал, как перенесенный коронавирус влияет на организм человека.
Эксперт объяснил, что нужно изучать коронавирус и его воздействие на организм, чтобы точно ответить, влияет ли он на здоровье больше, чем другие вирусы. По его словам, вирусы обладают иммуносупрессивным эффектом и подавляют иммунный ответ.
Он добавил, что в организме присутствует множество самых разных вирусов. Если человек перенес коронавирус, то часть этого вируса также остается и оказывает влияние на иммунную систему.
Также ученый добавил, что кроме вирусов на человеческий организм влияет огромное количество разных факторов: питание, физическая активность, образ жизни, передает RuNews24.ru.
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