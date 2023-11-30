Профессор объяснил, как влияет перенесенный коронавирус на иммунитет

Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней Приволжского исследовательского медицинского университета Виктор Краснов рассказал, как перенесенный коронавирус влияет на организм человека.

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Эксперт объяснил, что нужно изучать коронавирус и его воздействие на организм, чтобы точно ответить, влияет ли он на здоровье больше, чем другие вирусы. По его словам, вирусы обладают иммуносупрессивным эффектом и подавляют иммунный ответ.

Он добавил, что в организме присутствует множество самых разных вирусов. Если человек перенес коронавирус, то часть этого вируса также остается и оказывает влияние на иммунную систему.

Также ученый добавил, что кроме вирусов на человеческий организм влияет огромное количество разных факторов: питание, физическая активность, образ жизни, передает RuNews24.ru.

17 ноября академик РАН Геннадий Онищенко сообщил, что рост заболеваемости гриппом и ОРВИ сезонный, прогнозируемый, внезапных и быстро развивающихся изменений ситуации не ожидается, передает argumenti.ru.