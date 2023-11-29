Почти каждый современный человек хотя бы раз в жизни принимал антибиотики. Это сильные лекарства, которые в отдельных случаях позволяют вытащить человека с того света. Однако они опасны, и их бесконтрольное потребление может привести к трагическим последствиям.

Специалист по токсикологии и фармакологии, врач-патологоанатом Александр Эдигер заметил в интервью Общественной службе новостей, что больной ни в коем случае не должен прописывать себе антибиотики самостоятельно.

«Я уже молчу о том, что очень велик шанс того, что вы вообще будете принимать не тот вид этих лекарств!»

«Каждый из нас — обычный нормальный пациент — не должен в принципе таким заниматься, — подчеркнул эксперт. — Это откровенно глупо и даже преступно, поскольку самоназначение антибиотиков приводит к тому, что человек принимает их недостаточно и неправильно. Я уже молчу о том, что очень велик шанс того, что вы вообще будете принимать не тот вид этих лекарств!»

Подобные действия, продолжил собеседник издания, приводят к тому, что в определенной местности формируется особая устойчивая к определенному классу антибиотиков раса бактерий.

«Давайте сформулируем несколько правил относительно того, как принимать этот вид лекарств, — сказал врач. — Первое: вы всегда должны строго следовать рекомендациям доктора, который вам их прописал. То есть время и длительность приема антибиотиков, чем их запивать, что есть во время курса лечения, а также какой образ жизни вести. Постельный режим обязателен не всегда, но если вам его предписали, вы должны строго его соблюдать».

Кроме того, продолжил Эдигер, лечащий врач должен постараться избежать появления у вас одного из самых неприятных осложнений вследствие такого лечения — дисбактериоза.

«В том случае, если во время курса он не развивается, специалисту порой приходится принимать драматическое решение о смене антибиотика»

«Причем, надо помнить, что он может возникнуть не только в кишечнике, но и во влагалище, — подчеркнул эксперт. — Также стоит позаботиться о профилактике дисбиозов кожи и многого, многого другого путем приема пре- и пробиотиков. Врач же должен адекватно оценить как промежуточный, так и окончательный результат вашего лечения антибиотиками. Нужно понимать, произошел ли положительный эффект! В том случае, если во время курса он не развивается, специалисту порой приходится принимать драматическое решение о смене антибиотика».