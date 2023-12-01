Новая вспышка загадочного вируса-мутанта в Китае: какие симптомы фиксируют у больных

Случаи новой инфекции фиксируются по всему миру. Китайские больницы переполнены детьми из-за пневмонии неизвестного вида. Сообщается, что каждый день заболевает по семь тысяч граждан КНР. Какие наблюдаются симптомы при новом вирусе-мутанте – в материале «ФедералПресс».

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Ситуация в КНР

21 ноября ProMed сообщил об эпидемии в Китае из-за «недиагностированной пневмонии» у детей Китая. Специалисты отмечают, что заболевание вызвано неизвестным патогеном.

Всемирная организация здравоохранения обратилась к китайским властям с просьбой предоставить информацию о происходящем. Как сообщили в Поднебесной, эпидемия по всей стране вызвана респираторными патогенами, такими как вирус гриппа, RSV, SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19.

Как передает телеканал NTD, особенно вирус опасен для детей, больницы КНР переполнены заболевшими. По словам врачей, неизвестно, когда именно началась вспышка пневмонии, но вирус распространяется очень быстро.

Согласно неподтвержденным данным, ежедневно в Поднебесной госпитализируют более семи тысяч человек. Наиболее тяжелая ситуация отмечается в северных провинциях. Так, в Пекине и Ляонине в школах даже отменяют занятия.

Симптомы заболевания

Среди симптомов нового вируса отмечают высокую температуру, озноб, образование узелков в легких, при этом сильный кашель отсутствует.

Реакция России на эпидемию в Китае

В Роспотребнадзор уже поступило предложение от Госдумы об усилении санитарно-карантинного контроля за рейсами из Китая из-за эпидемии.

Однако по словам вирусолога Анатолия Альтшейна, вспышка заболеваемости в Китае объясняется коронавирусом, передает RT. Такой вывод можно сделать из-за того, что новый вирус в настоящее время не установлен.

«В Китае наблюдается рост респираторных заболеваний – это те вирусы, которые уже известны: коронавирус, вирус гриппа, аденовирусы», – отметил специалист.