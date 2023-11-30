Врач назвала миопию самой распространенной патологией зрения

Самой распространенной патологией зрения является миопия, называемая в народе близорукостью. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-офтальмолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Виктория Денисюк. У 15-30% пациентов, по ее словам, важную роль в развитии данного нарушения играет наследственность.

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"Возрастная макулярная дегенерация, или макулодистрофия, — еще одна широко распространенная патология зрения. Возникает в результате искажения центральной зоны сетчатки. У человека с этим заболеванием существенно снижается острота зрения", — продолжила врач.

Она добавила, что у пациентов старшего возраста часто встречается катаракта (помутнение хрусталика). По ее словам, с данным заболеванием сталкиваются порядка 40% людей старше 60 лет.