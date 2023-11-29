Малышева объяснила, чем опасен пониженный общий белок

Общий белок — один из важнейших показателей в анализе крови, который помогает диагностировать заболевания печени и почек, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, понижение белка указывает на проблемы с почками, в то время как его повышение может являться признаком развития онкологического заболевания.

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Согласно установленным стандартам, норма общего белка составляет от 64 до 83 г/л. По словам иммунолога Андрея Продеуса, понижение белка может встречаться у пациентов, практикующих голодание. Кроме того, данный симптом указывает на заболевания почек, так как именно они фильтруют белок, не давая ему выделяться с мочой. Понижение уровня белка в организме также характерно для гепатита и других заболеваний печени. Врачи рекомендуют сделать УЗИ печени и почек, чтобы установить причину понижения белка. Как утверждает Продеус, повышение белка — более опасное состояние.

Это более редкое, но более тяжелое состояние. Это рак костного мозга или рак крови, когда иммунные клетки и клетки костного мозга перерождаются в раковые и начинают продуцировать белок, который никому не нужен. Он не выполняет нормальную функцию, и его становится избыточное количество, — объяснил он.

Малышева подчеркивает, что повышение уровня белка — это тревожное состояние. Она рекомендует обратиться к врачу и сдать полный анализ крови, чтобы установить причину подобных изменений в организме.