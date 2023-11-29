Врач дала советы, как справиться с метеозависимостью

Релаксация, физические активности, теплые ванны и комфортная температура в помещении помогут в борьбе с метеозависимостью, рассказала врач Екатерина Курбатова . В разговоре с «МК в Калининграде» специалист подчеркнула, что способов, которые помогут полностью избавиться от влияния погоды на организм, не существует.

Важно также заметить, что влияние погоды на организм может быть индивидуальным, поэтому каждый человек должен найти свои собственные способы справиться с метеозависимостью. В целом самое важное при метеозависимости — это быть внимательным к своему организму, — отметила врач.

Курбатова предупредила, что метеозависимость может негативно отразиться на существующих заболеваниях. К таким болезням относятся артрит, астма и мигрени. При этом у разных людей реакция на изменения погоды может сильно отличаться: кто-то может испытывать легкий дискомфорт, в то время как другой человек может столкнуться с головной болью, тошнотой и другими симптомами, пояснила врач.