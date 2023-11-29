Врач: дрожание рук может появиться из-за проблем с щитовидной железой

"Еще одна из причин — патология в стратегических отделах мозга: вестибулярные и мозжечковые локализации. В таких случаях характерен крупноразмашистый интенционный тремор. Мозжечковый тремор не поддается лечению, но пациенту следует наблюдаться у специалиста и применять клоназепам или примидон, который улучшает состояние. Тремор также возникает и при проблемах с щитовидной железой", — отметила Шиндряева.