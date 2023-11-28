Врачи обнаружили неизвестную инфекцию, которой болеют по три месяца

Сезон простуд в разгаре: растет количество пациентов с ковидом, гриппом, ОРВИ. И вроде бы все как обычно для предзимнего сезона, однако многие говорят, что заболели еще в сентябре-октябре, но кашель не проходит до сих пор.

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Истории, которые рассказывают пациенты, имеют много общего. Сначала - все как при обычной простуде: небольшое повышение температуры, насморк, слабость, иногда болит горло и пропадает голос. Но потом появляется кашель - и в этом состоянии человек "застревает" на много недель. Вроде и общее самочувствие уже улучшилось (хотя переболевшие жалуются, что восстанавливаются намного дольше, чем обычно), но остаточный кашель не удается снять ничем.

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Болеют целыми семьями - дети приносят "заразу" из садика или школы, заражают родителей. Кашляют все по очереди и вместе.

Тесты на ковид сегодня вполне доступны - их несложно купить и выполнить анализ самому или сдать мазок в частной лаборатории. Однако часто пациенты с затяжным ОРЗ говорят, что результаты теста и на грипп, и на ковид были отрицательные. К тому же на грипп инфекция не похожа - все знают, что он начинается очень резко, температура может подняться до 39 градусов за какие-нибудь пару часов. С утра ты был здоров, а к обеду валишься с ног и лежишь пластом. Так что многие подозревают, что "подцепили" какую-то новую "гадость".

Наша страна - не единственная, где сообщается о таких "длинных" инфекциях. По оценкам ВОЗ, симптомы болезни стали сохраняться не только при затяжном течении ковида (long COVID), но и после "обычных" ОРВИ - у 20% переболевших. Появился даже новый термин - long colds - "длинная простуда".

Месяц назад журнал Clinical-Medicine опубликовал результаты работы ученых Лондонского университета королевы Марии. Они провели опрос 10 тыс. пациентов, переболевших диагностированным ковидом или другой респираторной инфекцией. На астению, ломоту в суставах, долгий кашель после выхода из острой фазы заболевания продолжали жаловаться и "постковидники", и пациенты с обычными ОРВИ.

При затяжном кашле стоит сдать анализ на коклюш и микоплазму

"Нет данных, что "странное" заболевание, на которое жалуются и в России, и за рубежом, вызвано каким-то новым вирусом, - говорит замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии, академик РАН Александр Горелов. - Намеки на эту тему, которые мелькают в прессе, ничем не обоснованы - по крайней мере, пока не будет обнаружен новый возбудитель. Но работа по мониторингу циркулирующих патогенов проводится постоянно. Если бы это действительно был какой-то неизвестный ранее вирус - это бы стало известно. Скорее, можно говорить об одновременной циркуляции сразу нескольких респираторных инфекций - кроме гриппа и ковида это также респираторно-синцитиальный вирус (РСВ), микоплазмы и другие. Не случайно же сейчас говорят о "тридемии".

А нетипичное течение простуды и долгое выздоровление может быть связано со снижением иммунитета. Ковид, выяснили ученые, обеспечивает "иммунную яму" на 6-8 месяцев и дольше.

Что же делать?

1. Чтобы заболевание не затягивалось, лечить его нужно правильно. А для этого важно в самом начале сделать тест, чтобы установить возбудителя. Сегодня это несложно - тесты на грипп и ковид выполняют в поликлиниках, такая диагностика должна проводиться обязательно, потому что симптомы у этих заболеваний теперь схожи, но лечение разное - есть эффективные противовирусные препараты от гриппа, а при коронавирусной инфекции лечат другими лекарствами.

2. При затяжном кашле стоит обследоваться дополнительно. Такая картина может быть, например, при микоплазменной пневмонии или коклюше. Случаев и того и другого заболевания сегодня тоже много. Часто при затяжном кашле пациента отправляют к аллергологу-иммунологу, ставят ему бронхиальную астму.

"Но лучше бы проверили сначала, нет ли тут коклюша или микоплазмы", - советует Горелов.

3. Еще одна причина затяжной болезни - пациент может заполучить "микст" из нескольких инфекций. Напомним, сейчас велика вероятность заразиться ковидом, гриппом, а той же микоплазмой, РСВ и коклюшем - даже выше, чем в предыдущие сезоны.

А у них

В Пекине и других городах Китая - всплеск атипичной пневмонии. Детские больницы переполнены. По сетям гуляют фантастические кадры: дети в масках и под капельницами сидят в многолюдных палатах за столами с учебниками и тетрадками, лечатся и учатся одновременно. 23 ноября ВОЗ обратилась к Китаю с просьбой предоставить информацию о том, что происходит. Следом о десятикратном росте детских пневмоний сообщила Франция.

Ответ от китайцев был получен быстро. В половине случаев речь идет об атипичной микоплазменной пневмонии - воспалении легких, вызванном бактерией Mycoplasma pneumoniae (типичная пневмония - пневмококковая, от нее можно защититься прививкой). Кроме того, много случаев респираторно-синцитиальной инфекции (РСВ), картину дополняют грипп и ковид. Так что людей нынешней зимой - и, конечно, не только в Китае - атакует целый батальон простудных инфекций: и вирусных, и бактериальных.

Впрочем, ничего экстраординарного, утверждают эпидемиологи, не происходит. Эпидемии, вызванные микоплазмами, случаются регулярно. Последний подъем был 4 года назад, в конце 2019 - начале 2020 года в странах Европы и Азии. А потом и микоплазму, и грипп подавила новая коронавирусная инфекция. До пандемии COVID-19 (в 2017-2019 годах) заболеваемость микоплазмой составляла 8,6%. В начале пандемии сократилась до 1,69%. В 2021-2022 годах, когда ограничения были ослаблены, вновь стали распространяться вирусы гриппа и других респираторных инфекций. Но заболеваемость микоплазмой еще больше сократилась и до весны 2023 года не превышала 0,7-0,8%. И только за последние полгода (с апреля по сентябрь) распространение микоплазмы выросло до 4,12% - рост наблюдался и в Азии, и Европе, и пока процесс идет по нарастающей.

Комментарий

- Это не изолированный феномен Китая, микоплазменная инфекция есть и в России, и в других странах. Просто в одних странах вспышка оказалась более выраженной, в других - менее. В Китае резкий рост начался после длительных праздников, когда принято навещать друг друга, собираться семьями. Обнять и поцеловать родных - обычное дело. Микоплазма передается как раз при таких, довольно тесных, контактах.

Заболевание чаще всего протекает не очень тяжело. И в российских, и в американских клинических рекомендациях говорится, что такие больные не нуждаются в специфическом лечении (антибиотиками), за исключением случаев, когда течение тяжелое или у пациента ослаблен иммунный статус. В мире вообще сейчас стараются как можно меньше использовать антибиотики - в связи с проблемой резистентности.

Но есть и вторая сторона медали - если какое-то заболевание в популяции не лечим и не предупреждаем, то его распространение расширяется. Так происходит и с микоплазмой. У этого заболевания длительное течение - две-три недели, улучшение наступает волнообразно, и, например, ребенок может отправиться в школу и заражать других.

Но все же прогноз обычно благоприятный: у большинства пациентов микоплазменная инфекция разрешается сама собой. Хотя остаточный кашель действительно может сохраняться надолго.

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