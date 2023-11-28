Почему преследует сонливость и как справиться с этим состоянием

Функционировать в течение дня довольно проблематично, когда постоянно хочется спать. Причем зачастую сонливость не вызвана поздним отходом ко сну или излишней переутомляемостью.

Причин у такого состояния может быть множество. “Рамблер” пообщался с терапевтом Еленой Трусковой и узнал, чем вызвана сонливость и как ей противостоять.

Причины сонливости

Одни из самых частых причин – это нарушение режима сна, монотонное занятие или отсутствие физических нагрузок. Однако есть факторы намного серьезнее.

Такие заболевания как гипотериоз, анемия, либо просто наличие дефицитов железа, витаминов группы В, йода и витамина D тоже могут вызывать сонливость. Банальное выгорание от привычной деятельности и потребность в ее смене тоже может быть причиной. Если спать хочется после еды, это может быть признаком переедания, нарушенного углеводного обмена либо непереносимости определенных продуктов. Елена Павловна Трускова Врач терапевт, диетолог, врач антивозрастной медицины, спикер форумов о здоровье и мастер-классов о здоровом питании

Для того чтобы узнать конкретную причину, необходимо пройти чек-ап у врача, скорректировать с ним все моменты.

Как взбодриться, если клонит в сон

Можно использовать эфирные масла, они доступные и недорогие.

Масло лимона и мяты — доноры энергии. Пара капель на ладонь, затем быстро растереть до ощущения теплоты кожи, и так подышать маслом. Можно также масло наносить на виски и на пульсово-активные зоны, например, на запястья. Они быстро действуют и улучшают тонус. Елена Павловна Трускова Врач терапевт, диетолог, врач антивозрастной медицины, спикер форумов о здоровье и мастер-классов о здоровом питании

Не лишним будет проветрить помещение и выпить чистой воды. Можно пить минеральную воду, обогащенную йодом, если он не противопоказан вашим врачом. Прекрасным бодрящим эффектом обладает зеленый чай и матча.

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Если повезло застать солнечный день, то можно поймать солнечные лучи на сетчатку глаза, тем самым улучшить настроение и бодрость. На улице мы получаем кислород, начинают работать мышцы, активизируется кровоток и работа митохондрий.