Педиатр рассказал, можно ли растирать детей водкой

Народный метод снижения высокой температуры не так безобиден, как кажется, и может привести к отравлению. Об этом педиатр Сергей Бутрий рассказал порталу «Лайфхакер». Детский доктор отметил, что температуру нужно сбивать, только если она превышает 42 градуса — такая приводит к необратимым последствиям. Эксперт уверен, что лучший способ лечить ОРВИ — ничего не делать, но жар в районе 39 градусов может доставлять дискомфорт ребенку, а значит, попытки убрать его оправданны. Но водка в этом деле не помощница!