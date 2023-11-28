Педиатр рассказал, можно ли растирать детей водкой
Народный метод снижения высокой температуры не так безобиден, как кажется, и может привести к отравлению. Об этом педиатр Сергей Бутрий рассказал порталу «Лайфхакер». Детский доктор отметил, что температуру нужно сбивать, только если она превышает 42 градуса — такая приводит к необратимым последствиям. Эксперт уверен, что лучший способ лечить ОРВИ — ничего не делать, но жар в районе 39 градусов может доставлять дискомфорт ребенку, а значит, попытки убрать его оправданны. Но водка в этом деле не помощница!
«Такие методы довольно плохо переносятся детьми. Они доставляют дискомфорт, и к тому же есть риск отравления. Кожа может всасывать значимое количество алкоголя, и у ребенка может начаться рвота и недомогание. Это обычно не опасно, но вы добавите ребенку дискомфорта».
В качестве безопасной альтернативы растиранию водкой, если жар пугающий, а лекарства не дали нужного эффекта, врач посоветовал душ. Сперва нужно встать с ребенком под теплую воду и постепенно снижать температуру до прохладной. Двух-пяти минут должно быть достаточно, чтобы сбить пару градусов.