У вас есть 10 дней: стоматолог объяснила, когда кариес приводит к поражению сердца и почек

Врач-стоматолог Елена Дунаева уверена, что кариес может вызвать миокардит и пиелонефрит. Что будет, если не лечить его, эксперт объяснила в интервью Life.ru. Специалист подчеркнула, что существует три сигнала, которые нельзя игнорировать, — это боль, отек мягких тканей в месте воспаления и повышение температуры.

Если на первой стадии есть все шансы спасти зуб, то на последней возникает риск госпитализации. Наблюдение врачей в некоторых случаях необходимо, чтобы не развился сепсис. Правда, к опасным последствиям кариес приводит не всегда, альтернативный сценарий — переход в хроническую форму. От осложнений в этом случае также никто не застрахован: воспаление лимфоузлов по сравнению с хроническим гайморитом и поражением кости челюсти — это еще цветочки! Врач предупреждает, что бактерии из кариозных полостей зубов способны вызвать септический миокардит, пиелонефрит и даже запустить аутоиммунные заболевания.