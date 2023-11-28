Врач рассказала, с чем можно спутать болезнь системы пищеварения

Врач-гастроэнтеролог Наталья Слюняева из клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) поделилась с aif.ru информацией о том, какие признаки могут ввести в заблуждение.

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Первым симптомом, оказывающим «сердечное» влияние, является рефлюксная болезнь (ГЭРБ), когда изжога или отрыжка возникают из-за возврата содержимого желудка в пищевод из-за сбоя в работе сфинктера. Эти проявления могут быть ошибочно приняты за сердечные проблемы из-за болевого синдрома.

Вторым аспектом является синдром раздраженного кишечника, который может проявиться в виде вздутия живота, боли в области сердца и даже аритмии. Симптомы, такие как боли под ложечкой, тошнота, рвота, повышенная потливость и общая слабость, могут сбивать с толку и ассоциироваться как с сердечными проблемами, так и с желудочно-кишечными расстройствами.

Точный диагноз играет ключевую роль в назначении лечения. Поэтому рекомендуется обратиться к терапевту, который проведет осмотр и направит на консультацию к гастроэнтерологу или кардиологу, а также предложит соответствующие обследования: от гастроэнтерологических (ФГС, УЗИ брюшной полости) до кардиологических (ЭКГ, тестирование на физической нагрузке, ЭхоКГ и другие). Раннее обращение к врачу поможет установить верный диагноз и начать лечение вовремя.