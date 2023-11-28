Как эффективнее общаться с врачами: инструкция для пациентов

На прошлой неделе общественность потрясла шокирующая новость о маленькой девочке из Благовещенска, которая во время тихого часа в детсаду перестала дышать. На скорой малышку увезли в больницу, где ее не приняли и перенаправили в другую клинику. Там она и умерла.

© РИА "ФедералПресс"

Другой случай произошел в Хакасии. Два года назад восьмилетняя девочка почувствовала себя плохо. Вместе с мамой она поехала в больницу, там врачи что-то долго обсуждали, решали, а девочка ждала. Мучаясь от боли, она в итоге умерла фактически на руках у матери.

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Подобных ситуаций, увы, довольно много. Хорошо, если появляется врач, который оперативно принимает правильное решение или родственникам больного удается достучаться до вышестоящих органов, пока не стало слишком поздно.

Как эффективнее общаться с врачами, чтобы лечение было эффективным и, что немаловажно, оперативным? Что предпринять и как не поддаться панике, когда счет идет порой на минуты – в материале «ФедералПресс».

Важна подготовка

Прежде всего, отправляясь на прием к врачу, необходимо подготовиться. Возможно, это покажется странным, но, даже находясь за рулем, в общественном транспорте или в карете скорой помощи, можно составить список необходимых вопросов.

Следует записать симптомы больного или свои, если вы сами чувствуете себя плохо, даже если они кажутся мелкими или несущественными. Кроме того, важно учесть историю болезней в семье, то есть наследственные недуги, чтобы врач мог получить полную картину происходящего.

В случае если на приеме врач начинает сыпать научными терминами, следует постараться в спокойной форме попросить медработника на вполне понятном языке объяснить все заново.

Объяснить, что происходит с пациентом, особенно если речь идет о ребенке, и как будет проходить лечение, – часть работы врача.

Кроме того, следует захватить с собой выписки о состоянии здоровья и анализы, если они есть. При этом показывая заключения других врачей, лучше их не критиковать.

Время приема задерживается

Когда речь идет о визите по скорой, тут ситуация иная, нежели по записи. В любом случае надо, чтобы помощь была оказана как можно быстрее. Если прием начался на несколько минут позже намеченного, лучше не отнимать у себя время на негодование и сконцентрироваться на вопросе. Врачу, так же как и пациенту, комфортнее общаться в доброжелательной обстановке. В случае если проблема не решается в течение получаса и более, имеет смысл разговаривать уже не с врачом, а заведующим отделением или поликлиникой: скорее всего, всему виной дефицит кадров или другие организационные моменты.

Алгоритм действий на приеме

Даже в самых запутанных ситуациях можно решить проблему. Поэтому психологи советуют отключить эмоции и действовать по четкому плану, а если проблема не решается, идти выше.

Рассказать о проблеме, описать симптомы;

Задать вопросы, которые тревожат. Лучше заранее подготовить список симптомов и вопросов, чтобы ничего не забыть;

После осмотра и консультации убедиться, что вы правильно поняли предварительный диагноз и тактику лечения, задать дополнительные и уточняющие вопросы, которые появились уже на приеме;

Уточнить рекомендации по дополнительным исследованиям или анализам, если такие есть. Если анализы специфические, спросить, в какое время суток их сдавать, как срочно это нужно сделать, прислать ли результаты врачу до повторного приема;

Уточнить схему приема препаратов – все ли названия вы записали, понятна ли продолжительность курса и дозировка;

Обсудить, когда прийти на повторный прием или с какой периодичностью посещать этого специалиста.

Все по закону

При общении с врачом полезно записывать основные моменты разговора. К тому же практически на каждом мобильном устройстве сегодня есть диктофон, который вообще избавит от необходимости отвлекаться на запись. Это поможет пациенту или его родственникам учесть все детали и следовать инструкциям врача.

Кроме того, в случае возникновения дополнительных вопросов или проблемы после посещения врача можно обратиться к записям и получить нужную информацию.

Если слова не помогают, то следует применить иной вариант решения проблемы. Конституцией закреплено право на необходимую медпомощь. В государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения она оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений. Но что делать, если медицинскую помощь не оказывают или оказывают некачественно?

По словам юриста Айжан Азеновой, пожаловаться на врача можно, в случае если помощь была оказана с задержкой, некачественно, врач нахамил или навязал платную услугу, а также если медработник рассказал кому-то о диагнозе больного. Медицинская помощь считается качественной, если врач (п. 21 ч. 1 ст. 2 закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»):

1. Отреагировал своевременно.

2. Верно выбрал методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации.

3. Получил запланированный результат.

Если какой-либо из этих пунктов нарушен, вы имеете право на обжалование действий врача.

Как и куда жаловаться

В случае неоказания квалифицированной помощи, а также если врач не спешит с принятием решения и откровенно тянет время, специалисты советуют применять жесткие меры.

По словам Айжан Азеновой, первой инстанцией является непосредственное начальство врача, на которого вы хотите написать жалобу. Это заведующий поликлиникой или отделением. Все заведующие находятся в подчинении главврача, являющегося руководителем больницы.

Если обращение к заведующему отделением или главному врачу не помогли, можно обратиться в:

Минздрав;

страховую компанию (название страховой компании можно узнать в личном кабинете на портале госуслуг);

прокуратуру;

полицию;

суд;

Роспотребнадзор.

«Я бы рекомендовала следующим шагом выбрать обращение в страховую компанию или ТФОМС с заявлением о проверке качества оказания медицинских услуг. В течение 30 рабочих дней вам должны направить результаты проверки (экспертное заключение и акт проведения экспертизы). Если обращение в ТФОМС не дало результатов, необходимо обращаться в правоохранительные органы и Роспотребнадзор. Если факт некачественного оказания медицинских услуг был установлен вышеперечисленными органами, можно смело обращаться в суд и требовать компенсации морального вреда», – подчеркнула юрист.

Альтернативные варианты лечения

Во время общения с врачом следует выяснять все преимущества и недостатки лечения. Нужно поинтересоваться у врача, является ли лечение классическим или же врач применяет какую-то необычную схему.

В качестве варианта можно посетить другого врача для подтверждения диагноза и уточнения плана лечения. Что в итоге Даже в самой патовой ситуации следует помнить, что врач тоже человек и может казаться невнимательным по разным причинам, в том числе из-за ограничений времени на прием.

Поход к доктору не должен превращаться в борьбу и ссоры. Если же диалог не складывается не по вине пациента, то терпеть не стоит: можно пожаловаться в вышестоящие инстанции или сменить специалиста.

В разговоре с обозревателем «ФедералПресс» психолог Андрей Зберовский рассказал, что на сегодняшний день система здравоохранения из-за сокращений персонала оказалась сильно перегружена.