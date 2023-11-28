Два малоизвестных признака сахарного диабета можно обнаружить во рту

Сахарный диабет может привести к повреждению глаз, нервов, почек, кровеносных сосудов и других систем. Как сообщают эксперты, два малоизвестных признака заболевания можно обнаружить во рту.

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На сахарный диабет могут указывать сухость во рту и дыхание с фруктовым запахом. Это достаточно распространённые симптомы, но многие люди их игнорируют и принимают за признаки менее серьёзных состояний.

Другими тревожными симптомами диабета являются чрезмерная жажда, частое мочеиспускание, тошнота, усталость, помутнение зрения, боли в животе, непреднамеренная потеря веса, и повторяющиеся инфекции, такие как молочница, инфекции мочевого пузыря (цистит) и кожные инфекции.