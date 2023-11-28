Мужчин предупредили о первом признаке рака простаты

Появление трудностей при мочеиспускании является одним из первых признаков рака простаты, считает фармацевт Дебора Ли. Об этом и других ранних симптомах этого опасного заболевания она предупредила в беседе с Daily Express.

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Ли отметила, что выявленный на ранней стадии рак простаты хорошо поддается лечению, но часто болезнь не удается вовремя заметить, так как она протекает бессимптомно. Поэтому специалистка призвала обращать внимание даже на незначительные изменения. Так, по ее словам, на ранней стадии болезни могут появиться трудности с мочеиспусканием, когда мужчина ощущает позывы сходить в туалет, но не может этого сделать. Еще один тревожный сигнал, продолжила Ли, — это чувство неполного опорожнения мочевого пузыря.