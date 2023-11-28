О каких опасных заболеваниях может предупреждать першение в горле

Большинство людей в сезон простуд хотя бы раз испытывают дискомфорт в горле. Как пишет The Sun, есть несколько причин першения в горле, и некоторые из них могут быть серьёзными.

Когда стоит беспокоиться? Обратиться к врачу нужно в том случае, если боль в горле не проходит спустя неделю, дискомфорт сопровождается температурой и ознобом. Трудности с глотанием, слюнотечение, свистящий звук при дыхании требуют уже неотложной помощи.

Вирусные инфекции. Боль в горле обычно провоцируется вирусной инфекцией, такой как простуда, грипп или COVID-19. Корь, ветряная оспа и эпидемический паротит также могут вызывать боль или зуд в горле.

Стрептококковое заболевание горла. До 30% всех случаев ангины у детей связаны с фарингитом — инфекцией горла и миндалин, вызванной бактериями стрептококка группы А. Горло может покраснеть, а миндалины покрыться белыми гнойными пятнами. В редких случаях встречаются инвазивные формы заболевания, которые могут оказаться опасными для жизни и даже привести к летальному исходу.

Аллергия. Когда возникает аллергическая реакция, организм выделяет химические вещества, которые вызывают такие симптомы, как заложенность носа, слезотечение, чихание и раздражение горла.

Сухость воздуха. Сухой воздух забирает влагу изо рта и горла, оставляя ощущение сухости и першения.

Травма. Например, застрявшая еда в горле может вызывать зуд.

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ). Это распространённое заболевание, при котором желудочная кислота попадает из желудка в горло. Кислота обжигает горло, вызывая раздражение.

Опухоль. В некоторых редких случаях боль в горле может быть признаком опухоли горла, голосового аппарата или языка.