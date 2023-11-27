Перечислены первые характерные симптомы рака поджелудочной железы

Заподозрить рак поджелудочной железы на ранней стадии можно по таким признакам, как внезапная желтуха, диарея или запоры, предупредил хирург «СМ-Клиника», доктор медицинских наук, профессор Валерий Егиев. Некоторые другие первые характерные симптомы этого заболевания врач назвал «Ленте.ру».

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Егиев обратил внимание россиян на то, что на начальных стадиях рак поджелудочной железы трудно диагностировать, так как чаще всего он развивается бессимптомно. Еще одна опасность заболевания в том, что оно может маскироваться под другие недуги — диабет, язву желудка и патологии желчного пузыря.

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Существуют симптомы, которые должны насторожить. Человека могут беспокоить неожиданно появившаяся желтуха, диарея или запоры, потеря аппетита, недомогание и слабость, беспричинная резкая потеря веса, боли в правом подреберье. Если вы обнаружили у себя такие симптомы, нужно незамедлительно обратиться к специалисту для назначения обследования.

Хирург подчеркнул, что заниматься диагностикой должен врач, специализирующийся на лечении рака поджелудочной железы. По его словам, чтобы поставить диагноз, проводят УЗИ и КТ с контрастированием сосудов. Если же в опухоли есть кистозный компонент, назначается МРТ. Кроме того, необходимо сдать анализ крови на онкомаркеры. Также уточнить диагноз и подобрать метод лечения позволяет биопсия, добавил врач.

Как отметил Егиев, наиболее эффективным способом лечения рака поджелудочной железы является операция. При наличии противопоказаний назначается лучевая и химиотерапия, в некоторых случаях — ультразвуковая абляция (HIFU), то есть терапия с помощью воздействия высокоинтенсивных сфокусированных ультразвуковых волн на опухоль.

Если рак дал метастазы в брюшину (такое тоже случается), может быть назначена гипертермическая внутрибрюшинная химиотерапия (HIPEC). Ее суть заключается в том, что в брюшную полость подается подогретый до плюс 42-43 градусов раствор химиопрепарата, который буквально «выжигает» раковые клетки. Термический порог таких клеток ниже, чем у здоровых, поэтому не пораженные раком органы и ткани во время процедуры не страдают.