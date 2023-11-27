Назван тип кариеса, который не лечат стоматологи

Стоматологи обычно не лечат начальный кариес, потому что на этой стадии процесс разрушения зуба еще не дошел до дентина (внутреннего слоя зуба), и ткань зуба может восстановиться самостоятельно при условии правильного ухода за полостью рта: чистки зубов два раза в день пастой с фтором, использовании реминерализующих гелей, а также использовать ополаскиватели после приема пищи и потреблять достаточно кальция.

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Об этом «Газете.Ru» рассказал главный врач Медицинского стоматологического центра «Куркино» Николай Ожерельев.

«При начальном кариесе на поверхности зубной эмали появляются белые или коричневые пятна — это признаки деминерализации эмали. На этой стадии кариеса можно остановить его развитие и восстановить эмаль с помощью регулярной чистки зубов, а также применения фторсодержащих зубных паст и других средств для укрепления эмали», – объяснил специалист.

Кроме того, укрепить эмаль зубов можно при помощи реминерализующих гелей, которые наиболее эффективны, если использовать их с индивидуально изготовленными капами. Также нужно включить в свой рацион продукты, содержащие кальций. Норма его потребления — около 1000 мг в сутки. При этом для того, чтобы кальций усваивался, нужно помнить о достаточном потреблении витамина D и белка.

«Между приемами пищи важно использовать ополаскиватели для полости рта или специальные очищающие пенки. Такие средства содержат компоненты, растворяющие мягкий зубной налет. Важно следить за тем, чтобы между зубами не застревала пища. Для этого нужно использовать ирригатор и зубную нить. Остатки пищи на зубах и между ними — это всегда создание благоприятной среды для развития бактерий, а значит и кариеса», – отметил Ожерельев.