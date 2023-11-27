Врач рассказал, нужно ли принимать БАДы и как это делать

Диетолог Ковальков: БАДы — хорошая опора организму в период вирусов и простуд.

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В России вступил в силу новый порядок обязательной маркировки биологически активных добавок (БАДов) в системе «Честный знак».

Этот шаг стал катализатором роста спроса россиян на биодобавки, вызванный увеличением осведомленности о пользе таких продуктов для организма. Доктор медицинских наук, врач-диетолог Алексей Ковальков поделился с «Вечерней Москвой» ключевыми аспектами правильного употребления БАДов для получения максимальной пользы.

Ковальков отметил, что биологически активные добавки, несомненно, могут стать значимой поддержкой для организма, особенно в периоды вирусных инфекций и простуд. Однако, важно даже их принимать по рекомендации врачей. По его словам, лекарства обычно снимают симптомы и облегчают состояние, в то время как БАДы действуют медленно, но целенаправленно, выравнивая внутренний баланс и способствуя восстановлению организма.

Врач также выделил несколько видов БАДов и их значимость для здоровья. Он уточнил, что, например, кальций играет ключевую роль в укреплении костей и зубов, а железо является одним из наиболее распространенных дефицитных элементов, влияющих на развитие анемии.

Также он обратил внимание на БАДы, направленные на снижение веса, и подчеркнул важность внимательного изучения состава данных продуктов перед их применением. Кофеин, экстракт зеленого чая и зеленых кофейных зерен, капсаицин (вещество, находящееся в перце чили, кайенском и красном перце), фукоксантин, L-карнитин, таурин, соли хрома, содержащиеся в таких БАДах действительно могут снизить аппетит.

Врач заключил, что правильно подобранные БАДы могут оказать благотворное влияние на организм, но их использование должно сопровождаться компетентной консультацией медицинских специалистов и аккуратным подходом к выбору.