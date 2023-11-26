Здоровье женщин после 50 лет: риски и профилактика

Что может быть важнее заботы о собственном здоровье? Однако после 50 лет эта тема становится еще более важной. Суна Исакова, специалист компании "СберЗдоровье", рассказала, каким рискам подвержены женщины после 50 лет и какие меры профилактики необходимо соблюдать.

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По словам Исаковой, основными рисками по-прежнему являются сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и онкология. Для их минимализации важно следить за своим состоянием, вовремя выявлять тревожные симптомы и обращаться за консультацией специалиста. И, конечно, неотъемлемой частью поддержания здоровья после 50 лет, как и в любом другом возрасте, остается здоровый образ жизни: правильное питание, адекватные физические нагрузки, достаточный сон, борьба со стрессами.

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В молодом возрасте эстрогены защищают женщину от проблем с сердечно-сосудистой системой. Однако после наступления менопаузы риски возникновения заболеваний сердца, особенно артериальной гипертензии, увеличиваются. Эксперт посоветовала регулярно контролировать давление, и в случае, если оно выше показателя 140/90, обращаться к врачу.

Еще одним распространенным заболеванием после 50 лет является сахарный диабет 2 типа. Среди основных причин: лишний вес, низкая физическая активность, избыток трансжиров в меню. В результате появляются нарушения выработки инсулина, питания клеток организма, повышение уровня глюкозы, повреждение стенок сосудов. В связи с этим Исакова порекомендовала делать анализ на уровень глюкозы и липидный профиль раз в год.

После 50 лет также повышается риск возникновения онкологических заболеваний в связи с накопившимися в клетках мутациями. По словам врача, скрининг нужно начинать делать уже в молодом возрасте. Так, с 21 года начинается диагностика рака шейки матки. Начиная с 40 лет необходимо делать маммографию дважды в год. А с 45 лет важно проходить колоноскопию каждые 10 лет для исключения колоректального рака.