Врач рассказал о способах справиться с гипертонией без лекарств

Стойкое повышение артериального давления - это основной признак наличия у человека гипертонии.

© Газета.Ru

Другие симптомы - такие, как давление в висках и головная боль - проявляются не у всех.

Первый шаг в лечении заболевания - отказ от вредных привычек, рассказал кандидат медицинских наук, врач-кардиохирург Алексей Федоров Общественной Службе Новостей.

Если на тонометре регулярно превышены показатели нормального давления, следует обращаться к врачу для выяснения причин. В их числе могут быть, к примеру, эндокринные заболевания, опухоли, продуцирующие адреналин из надпочечников и другие болезни.

Если причина заключается в гипертонической болезни - она же эссенциальная гипертензия — начинать лечение нужно не с лекарств, уверен врач.

"Это отказ от вредных привычек, это ограничение употребления пищевых продуктов, которые у конкретного человека вызывают повышение давления - чаще всего это крепкий кофе, крепкий чай и так далее, — отметил Федоров. — Снижение массы тела, борьба с гиподинамией, то есть регулярные ежедневные физические нагрузки. Нормализация режима труда и отдыха".

Также при гипертонии нужно отказаться от соленого, от большого количества жидкости. При таком подходе 30-40% людей удается нормализовать давление, заявил доктор. К лекарствам, по его мнению, стоит прибегать, если эти шаги не помогли. Терапия, которая иногда длится по несколько лет, должна проходить строго под присмотром врача.

Постепенно при выздоровлении дозу препаратов можно будет снижать или полностью от них отказаться. Однако прием препаратов при сохранении вредных привычек не имеет смысла, подчеркнул Федоров.