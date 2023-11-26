Врач назвал самый коварный вид холестерина

Он способствует развитию атеросклероза, тем самым повышая риск инфарктов и инсультов. При этом для снижения уровня холестерина ЛПНП есть эффективные препараты, но одобренного лекарства против ЛП а пока не существует. <...> Также на этот вид холестерина не влияет образ жизни. В основном его уровень определяется генетическими факторами, поэтому для более полной оценки своего сердечно-сосудистого риска рекомендуется сдать анализ на уровень ЛП а хотя бы раз в жизни, — объяснил Закиев.