Кардиолог раскрыла разницу сердечного приступа и невралгии

Кардиолог Чугунникова: В боли за грудиной сразу винят межреберную невралгию.

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Врач-кардиолог Анна Чугунникова сообщила, что боль в груди может ощущаться по-разному.

Чаще всего она возникает при заболеваниях органов, расположенных в грудной клетке – сердца и сосудов. Также боли появляются при болезнях органов дыхания, пищеварения, при остеохондрозе позвоночника, межрёберной невралгии и других заболеваниях.

В беседе с «АиФ» Анна Чугунникова отметила, что в первую очередь при боли в грудной клетке, люди винят межрёберную невралгию.

Она вызвана изменениями структуры и функции одного или нескольких межрёберных нервов.

Боли происходят при сдавливании нервов из-за проблем с грудным отделом позвоночника. Боль при этом распространяется на переднюю поверхность грудной клетки. Из-за этого она напоминает сердечные боли.

Кроме того, межрёберная невралгия связана с чрезмерными физическими нагрузками и работой в неудобной позе или сном в неудобной позе, переохлаждением или герпетической инфекцией и т. д.

При стенокардии появляется боль или чувство сжатия, давления за грудиной. При инфаркте миокарда симптомы схожи, но они сильнее и продолжительнее – от 20 минут до нескольких часов. При этом человек может чувствовать страх, панику, головную боль, тошноту.