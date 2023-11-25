Кардиолог раскрыла разницу сердечного приступа и невралгии
Кардиолог Чугунникова: В боли за грудиной сразу винят межреберную невралгию.
Врач-кардиолог Анна Чугунникова сообщила, что боль в груди может ощущаться по-разному.
Чаще всего она возникает при заболеваниях органов, расположенных в грудной клетке – сердца и сосудов. Также боли появляются при болезнях органов дыхания, пищеварения, при остеохондрозе позвоночника, межрёберной невралгии и других заболеваниях.
В беседе с «АиФ» Анна Чугунникова отметила, что в первую очередь при боли в грудной клетке, люди винят межрёберную невралгию.
Она вызвана изменениями структуры и функции одного или нескольких межрёберных нервов.
Боли происходят при сдавливании нервов из-за проблем с грудным отделом позвоночника. Боль при этом распространяется на переднюю поверхность грудной клетки. Из-за этого она напоминает сердечные боли.
Кроме того, межрёберная невралгия связана с чрезмерными физическими нагрузками и работой в неудобной позе или сном в неудобной позе, переохлаждением или герпетической инфекцией и т. д.
При стенокардии появляется боль или чувство сжатия, давления за грудиной. При инфаркте миокарда симптомы схожи, но они сильнее и продолжительнее – от 20 минут до нескольких часов. При этом человек может чувствовать страх, панику, головную боль, тошноту.
При межрёберной невралгии боль приступообразная и усиливающаяся. Она острая и пронизывающая.