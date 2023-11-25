Перечислены неожиданные признаки рака печени

Рак печени одно из самых трудных для лечения заболеваний. Из-за нарушения продвижения желчи в органе может появиться желтуха. Также возможно вздутие живота, тошнота. Кроме этого возможными симптомами могут стать анемия, потеря аппетита и снижение массы тела. Однако на это может пожаловаться пациент при больших образованиях в печени, — рассказал Черемушкин.