Врач Марнова: Боль в горле может свидетельствовать о проблемах с ЖКТ
Частая боль в горле, кашель и избыточное образование слизи при лор-заболеваниях могут свидетельствовать о хронических проблемах с желудочно-кишечным трактом. Об этом рассказала отоларинголог клиники DocMed Светлана Марнова.
По ее словам, внепищеводные проявления можно легко спутать с болезнью горла. В частности, речь идет о гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), при которой содержимое желудка может забрасываться не только в пищевод, но и в глотку.
— Лишь 40 процентов пациентов с ГЭРБ жалуются на изжогу, то есть сам пациент чаще всего даже не подозревает, что у него есть проблемы с желудком. Обычно при рефлюксной болезни жалуются на постоянную боль в горле, длительный непроходящий кашель, ощущение комка слизи в носоглотке, какого-то инородного тела, изменение голоса, а также на нарушения глотания, даже приступы удушья, реже — на проблемы с носовым дыханием, — сообщила эксперт.
Она также отметила, что в случае отсутствия у пациента возможности обратиться к гастроэнтерологу необходимые для лечения ГЭРБ лекарства может выписать ему даже отоларинголог. Врач-лор может обнаружить заболевание при осмотре гортани и входа в пищевод, где будет заметно покраснение, отечность и образования на слизистой. За крупными образованиями необходимо наблюдение врача, а если они злокачественные — может потребоваться биопсия.
Возможность наличия у пациента ГЭРБ можно определить с помощью специальной шкалы — индекса ларингофарингеального рефлюкса, которая состоит из девяти вопросов, указано в материале «Газета.ру».
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