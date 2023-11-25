Врач Марнова: Боль в горле может свидетельствовать о проблемах с ЖКТ

— Лишь 40 процентов пациентов с ГЭРБ жалуются на изжогу, то есть сам пациент чаще всего даже не подозревает, что у него есть проблемы с желудком. Обычно при рефлюксной болезни жалуются на постоянную боль в горле, длительный непроходящий кашель, ощущение комка слизи в носоглотке, какого-то инородного тела, изменение голоса, а также на нарушения глотания, даже приступы удушья, реже — на проблемы с носовым дыханием, — сообщила эксперт.