"Ничего работать не будет". Врач назвал ошибку, которая губит сосуды

"Почему образуются бляшки? Причина одна: это запасливость и бережливость нашего организма. Холестерин, который не нужен, и организм не может его никуда скинуть, запасется в виде бляшек", - отметил специалист на своем канале в "Яндекс. Дзен", добавив, что главное средство борьбы с атеросклерозом - питание. Плюс - необходимо достаточно двигаться, давать себе отдыхать. "Без движения и контроля питания ничего работать не будет", - подчеркнул главврач.