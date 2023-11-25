"Ничего работать не будет". Врач назвал ошибку, которая губит сосуды
Кандидат медицинских наук, научный руководитель и главврач клиники по лечению гипертонии, диабета и атеросклероза Александр Шишонин объяснил, как бороться с одной из самых распространенных и опасных проблем - атеросклерозом, и чем чревато появление кальцинатов в сосудах.
"Почему образуются бляшки? Причина одна: это запасливость и бережливость нашего организма. Холестерин, который не нужен, и организм не может его никуда скинуть, запасется в виде бляшек", - отметил специалист на своем канале в "Яндекс. Дзен", добавив, что главное средство борьбы с атеросклерозом - питание. Плюс - необходимо достаточно двигаться, давать себе отдыхать. "Без движения и контроля питания ничего работать не будет", - подчеркнул главврач.
Специалист посоветовал, "избегать калорийной пищи, такой как мучные продукты, хлеб, пицца и фаст-фуд". И при этом есть больше свежих овощей (особенно зеленых), фруктов и рыбы.
Также врач ответил на распространенный вопрос от пациентов о том, откуда берутся кальцинаты в сосудах и могут ли они "оторваться".
"Кальцинаты в сосудах оторваться могут. Появляются они из-за неумеренного употребления кальция и витамина D, особенно в пожилом возрасте. Витамин D с кальцием пить нельзя, или только под строжайшим контролем врача, если он берет на себя полную ответственность, иначе будут возникать отложения в почках, головном мозге и так далее, вызывая тяжелейшие последствия ", - подчеркнул Александр Шишонин, предупредив, что "оторвавшиеся кальцинаты могут вызвать тромбоз".