Иммунолог Крючков: проветривание комнаты защищает от инфекций при переохлаждении

«Второй момент — это улучшать адаптируемость организма к перепадам температур за счет закаливания, если позволяет здоровье. При этом закаливание нужно начинать постепенно, с небольших колебаний температур. Это увеличивает резистентность организма. Кстати говоря, если говорить о глотке и гортани, то даже иногда рекомендуют есть мороженное, но начинать с небольших порций. Таким образом также, возможно, улучшается резистентность слизистой к низким температурам», — сообщил специалист.