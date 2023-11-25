Гинеколог назвала основные причины отсутствия либидо

– Главное понять, что мы не роботы, мы можем не хотеть. Жизнь не сосредоточена лишь на сексе, он не входит в число базовых потребностей человека. Нам прививают псевдонорму, по которой секс должен быть 2-3 раза в неделю. Это сильно давит морально на людей, отчего и запускается процесс избегания, – сообщила врач.