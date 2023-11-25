Гинеколог назвала основные причины отсутствия либидо

Акушер-гинеколог Галина Лазута рассказала, что может повлиять на нежелание интимной близости.
Как рассказала российский медик, существует два вида "нежелания": физиологическое и психологическое. У человека может пропасть интерес к сексу из-за проблем с гормонами или из-за приема контрацептивов с антиандрогенным эффектом. К психологическим причинам гинеколог в первую очередь отнесла усталость, передает издание "Газета.Ru".
– Главное понять, что мы не роботы, мы можем не хотеть. Жизнь не сосредоточена лишь на сексе, он не входит в число базовых потребностей человека. Нам прививают псевдонорму, по которой секс должен быть 2-3 раза в неделю. Это сильно давит морально на людей, отчего и запускается процесс избегания, – сообщила врач.
Также к причинам отсутствия либидо медик отнесла стресс и проблемы со взаимопониманием в паре, например, обиды недоговоренность и скрытые конфликты.