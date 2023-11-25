Каких инфекций опасаться осенью

Осень, к сожалению, пора не только очей очарованья, но и разгула разных инфекций, в основном респираторно-вирусных.

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Чего опасаться и как уберечь себя от плохого самочувствия, «Парламентской газете» рассказал заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова заслуженный врач РФ, профессор Владимир Никифоров.

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Стабильно, но не все

Рост заболеваемостью ОРВИ достиг своего пика к третьей декаде сентября, а затем начался постепенный спад, сообщили 24 октября в Роспотребнадзоре на селекторном совещании с руководителями территориальных органов ведомства. Как сказано на официальном сайте управления, специалисты отметили стабилизацию показателей заболеваемости гриппом и ОРВИ. Кроме того, в регионах продолжается вакцинация от гриппа. Уже привились почти 47 миллионов человек. Тем не менее, отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сейчас самое время, когда необходимо побеспокоиться о своем иммунитете и сделать прививку.

Другое дело с COVID-19: с 16 по 22 октября в 72 регионах стало больше случаев заражения этой инфекцией. Так, показатель заболеваемости увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 20,1 процента. За это же время стало больше и госпитализаций: на 14,3 процента. Об этом говорится в Telegram-канале оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ждем подъема

Блок респираторно-вирусных инфекций, куда относится и COVID-19, сейчас на первом месте, подтвердил Владимир Никифоров.

«Ждем сезонного подъема гриппа, который еще не проявил себя в полной мере. Увеличения заболеваемости гриппом нет, хотя мы к этому готовы. Пока идет медленный рост респираторно-вирусных инфекций. Сейчас у нас относительно спокойно, только боюсь, что это может быть затишьем перед бурей», — предположил ученый.

Ведь впереди осенние дожди, холода, в больших городах скученность населения — все, что «любят» респираторные вирусы.

К сожалению, прошлогодние вакцины от ковида сейчас не работают, посетовал Никифоров.

«Вирус ушел вперед за счет мутаций, вакцина устарела, ждем новую генерацию», — объяснил он.

Точки над i

Инфекционных болезней в мире насчитываются многие десятки, напомнил Владимир Никифиров. Согласно принятой в России классификации, по механизму заражения они подразделяются на несколько групп. К кишечным инфекциям, к примеру, относятся холера или брюшной тиф, к воздушно-капельным — корь, грипп, ветряная оспа, а к трансмиссивным — чума, сыпной тиф. Последняя группа — инфекции наружных покровов: это, в частности, сибирская язва, столбняк.

«Важно поставить все точки над i, — продолжил профессор. По его словам, в мире считаются инфекционными болезнями те, которые вызваны каким-либо возбудителем. Поэтому и корь, и холеру, и аппендицит, и язву желудка за рубежом назовут инфекцией. «У нас под термином «инфекционные болезни» подразумевают группу болезней, которыми можно заразиться. Поэтому пиелонефрит или пневмонию мы инфекционными заболеваниями не считаем», — пояснил врач.

Кроме того, из специализации инфекционистов исключены туберкулез, которым, хоть он и заразный, исторически в нашей стране занимаются фтизиатры, и заболевания передающиеся половым путем, к примеру, сифилис или гонорея, — это зона ответственности дерматовенерологов.

Если говорить о других инфекциях, то холерой, к примеру, можно заразиться в любое время, был бы источник, отметил Владимир Никифоров. Зато корью заболеть маловероятно в любое время года, так как в России в 2023 году, по данным Роспотренадзора, от этой инфекции привито 95 процентов населения.

Помощь иммунитету

Чтобы не застрять надолго на больничном, а лучше вообще не заболеть, нужно помогать своему организму: одеваться по погоде, вести правильный образ жизни, закаливать свой организм, но в меру, все это оптимизирует работу нашей иммунной системы.