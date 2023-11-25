Врач Никифоров рассказал, что в России считается инфекцией

Разнообразных инфекционных болезней в мире — не один десяток, рассказал «Парламентской газете» заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Владимир Никифоров.

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В нашей стране, согласно принятой классификации, они подразделяются на несколько групп по механизму заражения. Это кишечные инфекции, к примеру, холера или брюшной тиф, к воздушно-капельным относятся корь, грипп, ветреная оспа, а к трансмиссивным — например, чума, сыпной тиф. И последняя группа — инфекции наружных покровов, — это в частности сибирская язва, столбняк.

В других странах инфекционными болезнями считаются, те, которые, вызваны каким-либо возбудителем. Поэтому и корь, и холеру, и аппендицит, и язву желудка за рубежом назовут инфекцией, пояснил профессор. «У нас под термином «инфекционные болезни» подразумевают группу болезней, которыми можно заразиться. Поэтому пиелонефрит или пневмонию мы инфекционными заболеваниями не считаем», — продолжил врач.