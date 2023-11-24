Признаки на лице и в голосе: нарколог назвал неожиданные симптомы алкогольной зависимости

Известно, что алкоголь может вызвать зависимость. Психиатр-нарколог филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково Станислав Попов рассказал о неожиданных признаках этого состояния.

Признаки на лице и в голосе: названы неожиданные симптомы алкоголизма
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Алкогольная зависимость характеризуется непреодолимой тягой к спиртному и его неконтролируемым употреблением. Это серьёзное психическое заболевание.

По словам Станислава Попова, у алкогольной зависимости есть необычные симптомы. Среди них:

  • изменение голоса – он становится грубее;
  • изменение кожи вокруг глаз – они становятся как будто впалыми;
  • гиперемия лица – появление сосудистых звёздочек;
  • появление нервозности, эмоциональной неуравновешенности;
  • развитие акне, сыпи, ярких пятен на лице – обилие токсинов провоцирует высыпания;
  • изменение мимики – она становится заторможенной, возникает ощущение, что лицо постоянно напряжено, мышцы рта малоподвижны;
  • увеличение носа в объёме, расширение ноздрей;
  • возникновение тремора верхних конечностей.
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