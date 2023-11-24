Признаки на лице и в голосе: названы неожиданные симптомы алкоголизма

Признаки на лице и в голосе: нарколог назвал неожиданные симптомы алкогольной зависимости
Известно, что алкоголь может вызвать зависимость. Психиатр-нарколог филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково Станислав Попов рассказал о неожиданных признаках этого состояния.
Алкогольная зависимость характеризуется непреодолимой тягой к спиртному и его неконтролируемым употреблением. Это серьёзное психическое заболевание.
По словам Станислава Попова, у алкогольной зависимости есть необычные симптомы. Среди них:
- изменение голоса – он становится грубее;
- изменение кожи вокруг глаз – они становятся как будто впалыми;
- гиперемия лица – появление сосудистых звёздочек;
- появление нервозности, эмоциональной неуравновешенности;
- развитие акне, сыпи, ярких пятен на лице – обилие токсинов провоцирует высыпания;
- изменение мимики – она становится заторможенной, возникает ощущение, что лицо постоянно напряжено, мышцы рта малоподвижны;
- увеличение носа в объёме, расширение ноздрей;
- возникновение тремора верхних конечностей.
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