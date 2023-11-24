Признаки на лице и в голосе: названы неожиданные симптомы алкоголизма

Известно, что алкоголь может вызвать зависимость. Психиатр-нарколог филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково Станислав Попов рассказал о неожиданных признаках этого состояния.

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Алкогольная зависимость характеризуется непреодолимой тягой к спиртному и его неконтролируемым употреблением. Это серьёзное психическое заболевание.

По словам Станислава Попова, у алкогольной зависимости есть необычные симптомы. Среди них: