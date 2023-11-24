Плоскостопие: почему появляется и что делать, чтобы решить проблему

Плоскостопие – распространенная проблема со здоровьем, которая с возрастом только ухудшается. Однако с заболеванием можно бороться, если знать, как делать это правильно.

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“Рамблер” пообщался с остеопатом и подиатром Эльвирой Гильфановой, чтобы узнать, почему возникает плоскостопие и как бороться с недугом.

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Почему появляется плоскостопие

Причин формирования продольного и поперечного плоскостопия множество, уверена врач. Однако их условно можно разделить на 3 группы:

Наследственная предрасположенность, генетические факторы, врожденные аномалии, генерализованные заболевания нервной системы, поражение периферических нервов. Обменные нарушения и патология соединительной ткани (дисплазия соединительной ткани, диффузные заболевания соединительной ткани, рахит, метаболический синдром, дефицит витаминов и микроэлементов, другие обменные нарушения). Приобретенные факторы (перенесенные травмы, операции, ношение тесной и неудобной обуви, скачки роста, прибавки веса, малоподвижный образ жизни и, наоборот, повышенная физическая активность, использование ортопедической обуви в периоды активного роста и формирования стопы, урбанизация).

Как предотвратить заболевание

“Из вышеупомянутого можно сделать вывод и выделить 3 периода жизни ребенка наиболее опасные в плане риска деформаций стопы: начало ходьбы, начало школы и подростковый период”.

В эти моменты надо быть особенно внимательными, важно выявление и при необходимости коррекция особенностей, которые могут повлиять на развитие сводов стопы и формирование деформаций

“Также необходимо использовать комплексный подход и профилактику дефицитов витаминов, а также макро и микронутриентов, чтобы организму было откуда получать строительный материал”.

Поэтому ответом на этот вопрос будет триада: полноценное здоровое питание, качественный и сбалансированный режим сна и отдыха, бодрствования и работы, и нормальная физическая активность.

Как восстановить здоровье ног в домашних условиях

Сейчас это сделать проще простого, нужно лишь выделять по 10-15 минут в день для зарядки стоп и тела.

“На данный момент есть балансборды, балансировочные подушки, тренажеры для детей и взрослых, чтобы процесс тренировок был еще и интересным!”