В Минздраве назвали симптомы скрытого сахарного диабета

Симптомами скрытого сахарного диабета могут быть повышенный аппетит, набор веса или, напротив, его уменьшение. Об этом заявила врач-эндокринолог НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Марина Максимова .

«При скрытом диабете анализ крови ничего не покажет. Это связано с тем, что повышение уровня сахара происходит ночью или после употребления пищи», – пояснила эксперт.

По ее словам, именно поэтому важно обращать внимание на симптомы. К ним относятся также кровоточивость десен, проблемы с зубами, постоянная жажда. Максимова рекомендовала не пренебрегать медобследованиями у специалистов, пишет АиФ. Как сообщал «ФедералПресс» ранее, врач Рябков объяснил, что делать, если заболел гриппом.