Врач заявил о риске разрыва сосудов из-за низкого атмосферного давления
Низкое атмосферное давление чревато для гипертоников опасными последствиями вплоть до разрыва сосудов, заявил в беседе с NEWS.ru врач-терапевт Андрей Звонков. Он пояснил, что при низком давлении воздуха артериальное давление становится выше, чем обычно.
Изнутри кровь слишком сильно давит на сосуды. Это и приводит к определенным изменениям в самочувствии и даже осложнениям. <...> Сосуды не успевают расслабиться, снизить тонус, и это может привести, грубо говоря, к разрыву сосудов, к их повреждению, — сказал медик.
Отсюда, по словам Звонкова, вытекает другая проблема — повреждение сосудов усиливает тромбообразование. Тем не менее здоровым людям опасаться каких-либо проблем со здоровьем из-за перепадов атмосферного давления не стоит, подчеркнул собеседник NEWS.ru.