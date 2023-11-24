Врач заявил о риске разрыва сосудов из-за низкого атмосферного давления

Изнутри кровь слишком сильно давит на сосуды. Это и приводит к определенным изменениям в самочувствии и даже осложнениям. <...> Сосуды не успевают расслабиться, снизить тонус, и это может привести, грубо говоря, к разрыву сосудов, к их повреждению, — сказал медик.