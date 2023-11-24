Врач объяснил, что делать, если заболел гриппом

Россиянам посоветовали оставаться дома и изолироваться в отдельной комнате, если они заболели гриппом. Рекомендациями поделился терапевт Андрей Рябков.

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«Если вы заболели, то оставайтесь дома. Постарайтесь изолироваться от других членов семьи в отдельной комнате. Носите маску. Используйте отдельную посуду, свой комплект полотенец. Пейте больше жидкости. Регулярно проветривайте помещение. Обратитесь за медицинской помощью», – отметил эксперт.

По его словам, в этот период важно следить за режимом дня, нужно больше отдыхать.

Питаться же стоит сбалансированно, нужно есть больше овощей и фруктов, чтобы организм получал витамины.