Три вопроса доктору о псориазе: возникновение, диагностика и лечение болезни

Псориаз остаётся широкораспространенным заболеванием с которым пациенты испытывают и психологические и социальные страдания.

Около четверти всех кожных заболеваний приходится на псориаз тех или иных локализаций. В последние 10 лет заболевание «молодеет» с каждым годом. Около 100 млн человек в мире страдают этим недугом, это и послужило причиной называть псориаз проклятием рода человеческого.

Вопреки тому, что в настоящее время существует множество источников информации, все еще сильны мифы о заразности псориаза. Важно знать, что псориаз не заразен и не передается ни бытовым, ни контактным путем.

К слову, первое упоминание о псориазе, как об императорской болезни, возникло от наличия псориаза у Гая Юлия Цезаря. И долгое время она считалась болезнью избранных.

Специально для "Рамблера" врач-дерматовенеролог высшей категории Жовтан Наталия подробно ответила на вопросы о псориазе.

Почему возникает псориаз

Изучая историю, можно встретить упоминание псориаза у Уинстона Черчилля, Джона Рокфеллера и Иосифа Сталина, у людей с огромным психологическим напряжением.

Также многие наши современники-селебрити, не скрывая эту болезнь, участвуют в распространении информации об этом заболевании,проводя благотворительные акции в поддержку фондов, занимающихся разработкой новых препаратов для лечения.

Окончательная причина возникновения заболевания вызывает до настоящего времени споры и находится в постоянном дополнительном изучении.

Найдена связь с нарушением в работе иммунных клеток организма, они вырабатывают медиаторы воспаления — вещества, которые «запускают» воспалительную реакцию, что в конечном счете приводит к неконтролируемому делению клеток, пролиферации кератиноцитов. Жовтан Наталия Вячеславовна Врач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

В результате возникает инфильтрация и шелушение (десквамацмя) кожи, зуд. Формируется бляшка.

Однако,существует огромное количество тригеррных факторов, которые запускают основной механизм или являются причиной обострения.

Генетический фактор является важным,но не всегда основополагающим.

Основными факторами считаются:

эмоциональное-стрессовые состояния,

длительное физическое напряжение,

нервно-психические травмы,

вакцинация,

инфекционные заболевания,

обширные травмы и укусы, ожоги, ранения,

колебания гормонального фона при беременности, грудном вскармливании, в период пубертата и климакса,

гипотермия длительная,

активная терапия антибиотиками и фитопрепаратами, лекарственная интоксикация,

активное употребление копчёностей и агрессивных консервантов, пищевые отравления,

алкогольная интоксикация,

длительная инсоляция, перемена климата.

Как диагностировать псориаз

Псориаз имеет множество обличий и клинических форм, что затрудняет диагностику даже для опытных дерматологов. Сложными могут быть локализация на волосистой части головы, что зачастую можно диагностировать как себорейный дерматит или псориаз ногтевых пластин, что воспринимается как грибок ногтей и приводит к неэффективности в лечении. Жовтан Наталия Вячеславовна Врач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

В большинстве случаев бляшки имеют характерный признак.

Возвышающийся край, цвет и крупнопластинчатое шелушение.

Современные методы диагностики расширяются и врачи используют дерматоскопию как метод неинвазивного обследования ,для которого определены характерные критерии расположения сосудов, чешуек.

Однозначной жирной точкой диагностики является гистология биопсийного материала. Это крайне важно при затруднении в диагностике и в сомнительных случаях.

Отдельно следует упомянуть о симптоме Кебнера, когда в период активных высыпаний, высокой активности процесса, любые повреждения кожи реализуются бляшками(линейные царапины, эпиляция, порезы, обрезной маникюр).

Псориаз долгое время, иногда в течении все жизни, не оставляет видимых проявлений на коже, оставаясь скрытым для окружающих заболеванием в виде ограниченных бляшек на голове или в виде дежурных бляшек в области локтевых или коленных суставов розового или багроватого цвета с возвышающимся краем и выраженным шелушением. Жовтан Наталия Вячеславовна Врач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

Основной жалобой пациентов может быть интенсивный зуд поражённой области, чувство стянутости кожи и следы чешуек на одежде.

Однако не стоит забывать, что псориаз это не заболевание кожи, а полиорганное заболевание с вовлечением суставов, поражением внутренних органов, вплоть до органов зрения.

При псориазе стоит отметить коморбидность заболеваний, то есть каждое параллельно протекающее заболевание при псориазе отягощается и осложняется в течении. В группе риска пациенты с сахарным диабетом, гипертонической болезнью, инсультом, аутоиммунными заболеваниями, подагрой и врожденными патологиями, а так же с ожирением. Пациенты с коморбидными заболеваниями связаны с риском ранней смерти. Для пациентов с псориазом характерно состояние хронической усталости и психологического страдания. Жовтан Наталия Вячеславовна Врач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

Одной из рекомендаций для пациентов будет консультация психолога, этим не стоит пренебрегать при рекомендации врача-дерматолога.

Одним из мифов можно считать чудодейственные препараты для излечения от этого недуга, которыми пестрит интернет. Современная медицина способна лишь сдерживать натиск этого грозного заболевания. Лечение проводится в соответствии с тяжестью течения заболевания,вовлечённостью органов,а так же финансовыми возможностями пациента. Варианты лечения разнообразны. Необходимо учитывать и важность поддерживающего лечения. Псориаз это не болезнь ,о которой можно забыть…

Можно ли избавиться от псориаза

Лечение псориаза длительное,основанное на доказательных аспектах современного подхода к лечению.

Не стоит ожидать от самых прогрессивных методов лечения результата «завтра». Ведь в процесс вовлечены самые сложные иммунные механизмы. Жовтан Наталия Вячеславовна Врач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

В настоящее время используются и наружная терапия, и фототерапия, и биологические препараты,которые не всегда дают стопроцентный результат.

Отчего же достичь длительной ремиссии удаётся не всем? Порой заболевание отступает на длительное время. Но в большинстве случаев, процесс течения злокачественный, так как провоцирующих факторов много.

Что стало актуальным в настоящее время? Следует признать, что изменения в схемах лечения глобальны и отличаются от повсеместно применяемых в России.

Ушли дегтярные препараты, так как доказано их канцерогенное действие. Признано неэффективным применение кератолитиков в активной фазе заболевания.

Наружные препараты работают наружно и при нанесении под окклюзию. Действие зависит от объема и частоты нанесения. В некоторых случаях эффективным будет нанесение под воздухонепроницаемую повязку.

Нельзя без рекомендаций долгосрочно использовать топические стероидные. Жовтан Наталия Вячеславовна Врач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

С появлением аналога витамина D3, нормализующего рост и деление кератиноцитов, стало настоящим открытием в наружной терапии псориаза и позволило заместить гормональные наружные средства. Применение этих препаратов позволяет длительное использование на особых зонах без возникновения побочных эффектов.