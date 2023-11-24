Врач объяснил, как потеря волос повышает риск онкологии

У лысеющих людей выше риск развития меланомы, или, как ее обычно называют, рака кожи. Об этом рассказал гость телепрограммы «О самом главном», врач-онколог Роман Евстратов. Ведущий тем временем озвучил печальную статистику: по данным Минздрава, в 2022 году рак кожи стал самым часто диагностируемым онкологическим заболеванием в России.

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Эксперт отметил, что риск развития недуга повышают в том числе внутренние факторы, а именно избыток тестостерона, следствием которого часто и бывает облысение.