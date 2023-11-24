Врач объяснил, как потеря волос повышает риск онкологии
У лысеющих людей выше риск развития меланомы, или, как ее обычно называют, рака кожи. Об этом рассказал гость телепрограммы «О самом главном», врач-онколог Роман Евстратов. Ведущий тем временем озвучил печальную статистику: по данным Минздрава, в 2022 году рак кожи стал самым часто диагностируемым онкологическим заболеванием в России.
Эксперт отметил, что риск развития недуга повышают в том числе внутренние факторы, а именно избыток тестостерона, следствием которого часто и бывает облысение.
Существуют исследования, которые говорят о том, что у людей с повышенным тестостероном чаще обнаруживают онкологические заболевания. Но существуют и внешние факторы.