Невролог предостерег от бесконтрольного приема таблеток для сна

Эксперт считает, что следует отказаться от спиртного и никотина, а также продуктов с высоким содержанием кофеина. Еще несколько важных рекомендаций: стараться не ужинать прямо перед отходом ко сну, ложиться и вставать в одно и то же время, не спать днем и увеличить физическую активность.

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Если эти меры не дадут эффекта, тогда стоит попробовать фитопрепараты. Например, успокаивающие чаи. И только затем следует идти к врачу.

– Заниматься самолечением в данной ситуации категорически не рекомендуется. Потому что многие снотворные препараты имеют накопительный эффект и побочные явления, которые могут провоцировать негативные эффекты на фоне других заболеваний организма, – подчеркнул Сутормин.

По словам невролога у бессонницы может быть две причины. Во-первых, внешние. Нарушения сна могут вызвать образ жизни человека, его вредные привычки, режим питания, стресс, рабочий график и прием некоторых препаратов, например, оральных контрацептивов.

Во-вторых, причиной бессонницы могут стать заболевания. Нарушения сна проявляются при различных психических заболеваниях, депрессивных расстройствах, болезнях системы кровообращения, эндокринных нарушениях. На сон влияют гастроэнтерологические и урологические проблемы.