Врач опроверг миф, что тромбоз чаще встречается у женщин

Многие считают, что тромбоз чаще образуется у женщин, однако это утверждение не соответствует действительности, подобной статистики нет, заявил в беседе с Lenta.ru сердечно-сосудистый хирург Тахир Ярахмедов. По его словам, риск заработать тромбоз выше у курильщиков и только у тех женщин, которые принимают гормональные контрацептивы.

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Врач отметил, что тромбоз может развиться в вене и сосуде любой части тела, однако из-за физиологических особенностей оттока венозной крови тромбы, как правило, образуются именно в венах нижних конечностей.

В зоне риска находятся в первую очередь люди с густой и быстро свертывающейся кровью, — подчеркнул Ярахмедов.

Также к тромбозу ведет замедление скорости тока крови. Это происходит в длительных поездках и при неподвижности во время болезни, а также при проблемах с венозными клапанами. Хирург добавил, что спровоцировать образование тромбов способны жара и обезвоживание.

Тромбофилия может быть врожденной, однако, если у родителей, бабушек и дедушек случался тромбоз, это не означает, что заболевание перейдет и к наследникам. Хотя в данном случае вероятность подобного выше, чем у условно здорового человека, подчеркнул специалист.