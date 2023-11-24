Эксперт биоинженерии Козлов: прием антибиотиков грозит дисбиотическим состоянием

Эксперт ЦК НТИ «Бионическая инженерия в медицине» на базе СамГМУ Андрей Козлов подчеркнул в беседе с RT, что бесконтрольный приём антибиотиков для лечения простуды приводит к формированию резистентности микроорганизмов, что опасно как для человека, лечившего простуду таким способом, так и для других людей, которые могут быть инфицированы.

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«До сих пор встречаются случаи, когда пациенты лечат любую простуду антибиотиками без назначения врача. В результате такого нерационального применения препарата развивается резистентность микроорганизмов к целому спектру антибактериальных препаратов. Впоследствии, когда пациент заболевает более серьёзно, например пневмонией, антибиотики, которые назначает врач в стационаре, становятся неэффективны, так как бактерии научились от них «защищаться», — объяснил эксперт.

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Он добавил, что такой пациент становится источником резистентных штаммов бактерий, которые могут инфицировать других людей во внутрибольничной среде.

«Антибиотикорезистентность — это способность бактерий приобретать механизмы устойчивости к антибактериальным препаратам. Она бывает природная, когда бактерия изначально невосприимчива к антибиотикам (например, на синегнойную палочку не действуют пенициллины), а также приобретённая — когда под воздействием каких-либо факторов микроорганизм становится резистентным к одному или даже нескольким группам антибактериальных препаратов. Причём микроорганизмы могут «делиться» генами устойчивости к антибиотикам друг с другом с помощью плазмид — специальных молекул, содержащих генетическую информацию», — заявил собеседник RT.

Врач подчеркнул, что бесконтрольный приём антибиотиков может привести к дисбиотическим состояниям кишечника и других органов, когда полезные микроорганизмы, выполняющие защитные функции, погибают и на их место «заселяются» патогенные и более агрессивные микроорганизмы.

«Чтобы не допустить развития устойчивости к антибиотикам, прежде всего принимать такие препараты нужно только по назначению лечащего врача, со строгим соблюдением дозировок и сроков лечения. Также мы рекомендуем не пренебрегать вакцинацией, например от стрептококковой и гемофильной инфекции, — это значительно снизит риск заболеваний бактериальными инфекциями, а значит, и вероятность развития антибиотикорезистентности», — заключил Козлов.

Ежегодно с 18 по 24 ноября проводится Всемирная неделя повышения осведомлённости о проблеме устойчивости к противомикробным препаратам.