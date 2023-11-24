В России вспышка коклюша. Что это за болезнь и чем она опасна?

Во многих регионах России зафиксированы вспышки заболевания коклюшем. Чаще всего им заражаются дети, особенно маленькие, поэтому в некоторых городах России школы, в которых учится много заболевших, закрывают на карантин. О том, чем опасна эта болезнь, как ее распознать и защититься, «Ленте.ру» рассказали врачи.

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Что вызвало всплеск заражения коклюшем?

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В последние дни в новостных лентах все чаще появляются сообщения о вспышках коклюша в разных городах России. Массовые заражения произошли в Свердловской, Томской, Челябинской областях, Санкт-Петербурге и других регионах страны. Причем количество заболевших с каждым годом растет.

Нынешний всплеск коклюша вызван снижением коллективного иммунитета из-за недостаточной вакцинации, объяснила «Ленте.ру» педиатр филиала израильской клиники «Хадасса» в Международном медицинском кластере «Сколково» Мария Волкова.

«Пренебрежение вакцинацией от коклюша, которая раньше была среди родителей всеобщей, привело к тому, что их дети оказались уязвимы перед этой инфекцией, — прокомментировала врач. — При этом основными переносчиками считаются взрослые, у которых коклюш может протекать не так типично, как у детей. То есть взрослые могут принять его за обычную простуду и продолжать ходить на работу, ездить в транспорте, посещать публичные места. В такой ситуации инфекция распространяется очень быстро».

90 из 100 непривитых человек может заразить один больной в своем окружении

Инфекционист Андрей Поздняков ранее корью. «В период активности коронавируса, вынужденных ограничений, отсутствия в течение долгого времени профилактических прививок увеличилась неиммунная прослойка населения. К сожалению, не привитых от коклюша людей становится все больше, а движение антипрививочников способствует этому», — объяснил эксперт.

Как распознать у себя коклюш?

Коклюш называют «стодневным кашлем»: примерно столько времени нужно, чтобы он прошел, объяснила педиатр Волкова. Главный симптом этого заболевания, передаваемого воздушно-капельным путем, — длительный, мучительный и приступообразный кашель. Первые симптомы проявляются через семь-десять дней после заражения. При этом у человека также может незначительно подняться температура и появиться насморк, добавила врач.

Педиатр медицинского центра «Философия красоты и здоровья» Каринэ Казанцева добавила, что для точной постановки диагноза необходимо лабораторное обследование. «Нужно сдать кровь из вены. Если антитела к инфекции повышены, то анализ пересдают через пару недель, — объяснила она. — Если же и в этот раз антитела оказываются повышенными более чем в два раза, врач диагностирует коклюш. Антитела могут быть и у привитых детей. Поэтому смотрят на динамику увеличения титра антител».

Кто находится в зоне риска заражения коклюшем?

По словам Волковой, в зоне повышенного риска заражения — недоношенные дети и дети в возрасте до года, дети с патологией центральной нервной системы и аллергией.

Также коклюш опасен для детей более старшего возраста и взрослых, особенно для тех, у кого есть сопутствующие заболевания Мария Волкова педиатр

Педиатр Казанцева добавила в беседе с «Лентой.ру», что подхватить инфекцию также рискуют взрослые, работающие с детьми (врачи, воспитатели детских садов, учителя), и непривитые взрослые с хроническими заболеваниями.

Чем опасен коклюш?

По словам Казанцевой, при тяжелом течении коклюш может вызывать у маленьких детей опасные для жизни осложнения. Например, у младенцев приступы кашля приводят к задержке дыхания.

Могут развиться пневмония, остановка дыхания, судороги и даже энцефалопатия — поражение мозга Каринэ Казанцева педиатр

У детей старшего возраста и взрослых коклюш проявляется кашлем в течение более чем двух месяцев, одышкой, шумным вдохом, посткашлевой рвотой. Также пациенты с коклюшем могут столкнуться с длительным нарушением сна, продолжила педиатр.

Как защититься от коклюша?

Защититься от болезни можно только вакцинацией, заверила Казанцева. Первичный курс состоит из трех прививок, который детям ставят до года. Затем проводят ревакцинацию в полтора года, шесть и четырнадцать лет.

Взрослые могут делать прививку каждые десять лет для продления иммунной защиты Каринэ Казанцева педиатр